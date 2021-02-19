Bakan Pilli: "Toplam 5056 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti "

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
19 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5056
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 494.658
Toplam Vaka Sayısı: 3171
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2673
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 475
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7