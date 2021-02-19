Bakan Pilli: "Toplam 5056 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5056  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli: "Toplam 5056 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti "
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Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

19 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5056  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1  

Yerel Vaka Sayısı: 11   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 494.658  

Toplam Vaka Sayısı: 3171 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2673 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 475    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

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