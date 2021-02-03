Bakan Pilli: "Toplam 4954  test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli: "Toplam 4954  test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954   olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2  kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

3  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4954 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 62   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 416. 085  

Toplam Vaka Sayısı: 2504 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1923 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 567  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 169   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 388 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

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