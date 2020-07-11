Bakan Pilli: "Toplam 428 test yapıldı

Bakan Pilli: "Toplam 428 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 428 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

11 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 428

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.914

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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