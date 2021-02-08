Bakan Pilli: Toplam 4058 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 4058 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4058 olduğunu, 42'si yerel 65 pozitif vakaya rastlandığını ,24  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 23 kişinin Lefkoşa, 35 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4058   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22   

Yerel Vaka Sayısı: 42 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24 

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 442.806 

Toplam Vaka Sayısı: 2834 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2071 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 747   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 558 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

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