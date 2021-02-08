Bakan Pilli: Toplam 4058 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4058 olduğunu, 42'si yerel 65 pozitif vakaya rastlandığını ,24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 23 kişinin Lefkoşa, 35 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4058
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 42
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 442.806
Toplam Vaka Sayısı: 2834
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2071
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 747
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 558
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15