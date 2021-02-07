Bakan Pilli: Toplam 3900 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 3900 test yapıldı
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3900  olduğunu, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3900    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

Yerel Vaka Sayısı: 30 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40  

Bugün Kaybedilen Hasta:  1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 438.748 

Toplam Vaka Sayısı: 2769  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2047  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 706  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 507 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
33 kişiden yasak ihlali
33 kişiden yasak ihlali
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18