Bakan Pilli:" Toplam 373 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 373 test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 373 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan  bir kişinin daha taburcu edildiğini  açıkladı.  


Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve İskele İtfaiye Teşkilatı,  İskele- Erenköy Sağlık Merkezlerinde çalışan güvenlik personeli, Northerland İnşaat Şirketi çalışanları,  Girne Akçiçek Hastanesi sağlık çalışanları, Girne Petrol İstasyonları çalışanları,  Mağusa Devlet Hastanesi,  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi,  Cengiz Topel Hastanesi,  Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 


Bakan Pilli'nin , 2  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 373 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 13.502 


Toplam Vaka Sayısı- 108 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

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