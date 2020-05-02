Bakan Pilli:" Toplam 373 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve İskele İtfaiye Teşkilatı, İskele- Erenköy Sağlık Merkezlerinde çalışan güvenlik personeli, Northerland İnşaat Şirketi çalışanları, Girne Akçiçek Hastanesi sağlık çalışanları, Girne Petrol İstasyonları çalışanları, Mağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.



Bakan Pilli'nin , 2 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 373

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 13.502



Toplam Vaka Sayısı- 108



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok