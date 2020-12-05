Bakan Pilli:" Toplam 2845 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar - 13

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979

Toplam Vaka Sayısı- 1164

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2