Bakan Pilli:" Toplam 2845 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli:" Toplam 2845 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar - 13 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979 

Toplam Vaka Sayısı- 1164 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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