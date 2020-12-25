Bakan Pilli: "Toplam 2613 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli: "Toplam 2613 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

25 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2613 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 317.131 

Toplam Vaka Sayısı: 1459 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1260 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 193 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 161 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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