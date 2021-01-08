Bakan Pilli: "Toplam 2556 test yapıldı, 5'i yerel 8  pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti"

Bakan Pilli: "Toplam 2556 test yapıldı, 5'i yerel 8  pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti"
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2556 olduğunu, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

8 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2556     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 5   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25        

Bugün Kaybedilen Hasta: 1   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 346.410    

Toplam Vaka Sayısı: 1743 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1481    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 252      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok 

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 20:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sancar: ABD artık bizi daha iyi anlar
Sancar: ABD artık bizi daha iyi anlar
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18