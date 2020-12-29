Bakan Pilli: Toplam 2519 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 2519 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2519 olduğunu, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin 
daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

29 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2519 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 23 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 325.716

Toplam Vaka Sayısı: 1532 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1309 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 163 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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