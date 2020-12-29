Bakan Pilli: Toplam 2519 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2519 olduğunu, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin
daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
29 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2519
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 325.716
Toplam Vaka Sayısı: 1532
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1309
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 163
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1