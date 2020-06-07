Bakan Pilli:" Toplam 24 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 24 test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Bakan Pilli:" Toplam 24 test yapıldı, pozitif vaka yok"


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 24 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.


7 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 24  


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.456 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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