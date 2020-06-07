Bakan Pilli:" Toplam 24 test yapıldı, pozitif vaka yok"



Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 24 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.



7 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 24



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.456

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok