Bakan Pilli: Toplam 2002 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen vakalar – yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -12
Yerel vakalar -9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 146.431
Toplam Vaka Sayısı- 628
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 343
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 281
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 73
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1