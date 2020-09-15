Bakan Pilli: Toplam 2002 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 2002 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 


Ülke dışından gelen vakalar – yok 


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -12

Yerel vakalar -9


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 146.431 


Toplam Vaka Sayısı- 628 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 343  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 281  


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 73 


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 

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