Bakan Pilli: Toplam 2002 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21



Ülke dışından gelen vakalar – yok



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -12

Yerel vakalar -9



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 146.431



Toplam Vaka Sayısı- 628



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 343



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 281



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 73



Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1