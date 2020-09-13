Bakan Pilli: Toplam 1996 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen vakalar – yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17
Yerel vakalar -3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 142.280
Toplam Vaka Sayısı- 593
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 331
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 258
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 100
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 158
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok