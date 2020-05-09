Bakan Pilli:" Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. 

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından  , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.  

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4  kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  


Bakan Pilli'nin , 9  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1988  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 23.064

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

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