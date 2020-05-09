Bakan Pilli:" Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.
Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli'nin , 9 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1988
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 23.064
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok