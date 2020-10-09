Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.


9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8  


Ülke dışından gelen vakalar -  2


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1


Yerel vakalar - 5


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5   


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 186.138  


Toplam Vaka Sayısı- 797


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 751  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42 


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 21 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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