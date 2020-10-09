Bakan Pilli:" Toplam 1915 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8



Ülke dışından gelen vakalar - 2



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1



Yerel vakalar - 5



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 186.138



Toplam Vaka Sayısı- 797



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 751



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20



Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 21



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1