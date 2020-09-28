Bakan Pilli: Toplam 1593 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: Toplam 1593 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

28 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6  

Ülke dışından gelen vakalar – 4 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-17 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 166.410  

Toplam Vaka Sayısı- 752 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 604 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32    

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 112 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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