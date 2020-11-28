Bakan Pilli:" Toplam 1592 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli:" Toplam 1592 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. 


28 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592 


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11


Ülke dışından gelen vakalar -  11


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   


Yerel vakalar - 


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 262. 319 


Toplam Vaka Sayısı- 1095 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1015 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 75 


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15 


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 60 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 19:56
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