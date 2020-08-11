Bakan Pilli: Toplam 1567 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 1567 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


11  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1567    


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 87.148  

Toplam Vaka Sayısı- 183  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 20:13
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