Bakan Pilli: Toplam 1485 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 1485 test yapıldı
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22  kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar – yok 


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -4 


Yerel vakalar -yok  


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 157.391  


Toplam Vaka Sayısı- 704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 450

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 252  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 216


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2 

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 19:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere’de korona virüs alarmı! Kısıtlamalar...
İngiltere’de korona virüs alarmı! Kısıtlamalar...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3

banner18