Bakan Pilli:" Toplam 1465  test yapıldı, bugün pozitif vakaya rastlanmadı, 22 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli:" Toplam 1465  test yapıldı, bugün pozitif vakaya rastlanmadı, 22 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1465 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

30 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1465

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   


Ülke dışından gelen vakalar – 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -


Yerel vakalar -  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045    

Toplam Vaka Sayısı- 757 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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