Bakan Pilli:" Toplam 1447 test yapıldı"

Bakan Pilli:" Toplam 1447 test yapıldı"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi. 

22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar – 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2 

Yerel vakalar -3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-18 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 158.838   

Toplam Vaka Sayısı- 711 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 468 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 239  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 210 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2 

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