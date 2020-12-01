Bakan Pilli:" Toplam 1375 test yapıldı, 2'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli:" Toplam 1375 test yapıldı, 2'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

1 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1375 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen vakalar -  16 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  3 

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 266.380 

Toplam Vaka Sayısı- 1129 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1029 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 20:00
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