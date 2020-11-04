Bakan Pilli:" Toplam 1351test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1351 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi .



4 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1351

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 228.477

Toplam Vaka Sayısı- 949

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 884

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 60

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-