Bakan Pilli: Toplam 1323 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 1323 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

23 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1323 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14  


Ülke dışından gelen vakalar – yok 


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10 


Yerel vakalar -4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 160.161    

Toplam Vaka Sayısı- 725  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 492 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 229   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 195 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2 

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