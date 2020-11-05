Bakan Pilli:" Toplam 1237 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1237 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını ,16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi .
5 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1237
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 229.714
Toplam Vaka Sayısı- 956
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 900
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-