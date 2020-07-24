Bakan Pilli:" Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" 

Bakan Pilli:" Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu,   pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.


24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 61.878 

Toplam Vaka Sayısı- 131 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 18      


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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