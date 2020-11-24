Bakan Pilli:" Toplam 1150 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli:" Toplam 1150 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi "
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize ülkemize geldiğini belirtti. 

24 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö
yle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 

Ülke dışından gelen vakalar -  7 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 256.724 

Toplam Vaka Sayısı- 1062 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1003 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte...
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18