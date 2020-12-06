Bakan Pilli:" Toplam 1146 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1146 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

6 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1146

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar - 10

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 275.105

Toplam Vaka Sayısı- 1176

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1058

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 113

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 85

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2