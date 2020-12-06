Bakan Pilli:" Toplam 1146 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi " 

Bakan Pilli:" Toplam 1146 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi " 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1146 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

6 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1146 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen vakalar - 10 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 275.105 

Toplam Vaka Sayısı- 1176 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1058 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 113 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 85 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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