Bakan Pilli:" Toplam 1142  test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı" 

Bakan Pilli:" Toplam 1142  test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı" 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1142 olduğunu,  5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile  diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini açıkladı.  


Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  


Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.  


22  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1142       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.025 

Toplam Vaka Sayısı- 130 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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