Bakan Pilli:" Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi " 

Bakan Pilli:" Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi " 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1134 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

8 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1134 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  5 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 233.975 

Toplam Vaka Sayısı- 973 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 912 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 43 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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