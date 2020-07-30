Bakan Pilli:" Toplam 1081 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi  "  

Bakan Pilli:" Toplam 1081 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi  "  
banner23


Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800   


Toplam Vaka Sayısı- 144   


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26         


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 20:01
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eczacılara mutlu haberi Başkan Umut Öksüz verdi
Eczacılara mutlu haberi Başkan Umut Öksüz verdi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18