Bakan Pilli:" Toplam 1077 test yapıldı, 15 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli:" Toplam 1077 test yapıldı, 15 kişi taburcu edildi"
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi. 


3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8  

Ülke dışından gelen vakalar -  4


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3 


Yerel vakalar -  1


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 173.144     


Toplam Vaka Sayısı- 770


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 705 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61 


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16      


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı!...
Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı!...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18