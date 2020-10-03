Bakan Pilli:" Toplam 1077 test yapıldı, 15 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.



3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen vakalar - 4



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3



Yerel vakalar - 1



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 173.144



Toplam Vaka Sayısı- 770



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 705



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16



Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok