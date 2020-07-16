Bakan Pilli: "Toplam 1049 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli: "Toplam 1049 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, bir kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1049 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Önce sağlık diyen Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemlerin alındığını, bu noktada halkımıza güvendiğini ve alınması gereken önlemler konusunda destek beklediğini belirtti.

Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, herkese sağlıklı günler diledi. 

16 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1049    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 51.382 

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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