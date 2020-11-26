Bakan Pilli:" Toplam 1045 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1045 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
26 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1045
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar - 9
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 259.104
Toplam Vaka Sayısı- 1077
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1011
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-