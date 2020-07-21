Bakan Pilli:" Toplam 1001  test yapıldı,  2  pozitif vakaya rastlandı" 

Bakan Pilli:" Toplam 1001  test yapıldı,  2  pozitif vakaya rastlandı" 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1001 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.


Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildigini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  

21  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001       


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883  


Toplam Vaka Sayısı- 125 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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