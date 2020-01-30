Bakan Pilli, KTAMS'a sert çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sendikaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirdiği eyleme yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Şahsına yönelik kullanılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Bakan Pilli, KTAMS Başkanı Bengihan'ın görev yetkilerini aştığını ifade etti.

Bugüne kadar yapılan icraatların bu ve benzer açıklamalarla 'baltalanmak' istendiğini söyleyen Pilli, "Özellikle belirtmek isterim ki, uzun bir süreden beri çalışmayan kendisinin de içinde bulunduğu nakil komisyonunu çalıştırdık ve bu komite tarafından nakiller yapılmaktadır. Nakil kurulunu çalıştırmadığım tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" dedi.

Pilli'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamadığım, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiğim iddiası ile açıklamalar yapmış, şahsıma yönelik gerçekliği bulunmayan asılsız ifadeler kullanılmıştır.

KTAMS başkanının görev yetkilerini aşarak maksatlı şekilde şahsıma ve bakanlığa başlatmış olduğu, yıpratmapolitikasını kınıyor ve açıklamalara yönelik yasal hakkımı kullanacağımıkamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.

İlgili sendika başkanı, sağlık sistemini daha ileriye taşımak için yaptığım çalışmaları baltalamak, kamuoyunezdindeverdiği ifadeleri ile yanılgı yaratıp gerçek dışı bilgiler vermekte, ilk kez değil uzun bir süreden beri şahsıma ve bakanlığa karşı yıpratma politikasını sürdürmektedir.

Özellikle belirtmek isterim ki, uzun bir süreden beri çalışmayan kendisinin de içinde bulunduğu nakil komisyonunu çalıştırdık ve bu komite tarafından nakiller yapılmaktadır. Nakil kurulunu çalıştırmadığım tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Yine açıklamalarında hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiğim öne sürülmektedir. Bir hemşiremiz sadece Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde bir bölümden başka bir bölüme ihtiyaç duyulduğu için görevlendirilmiştir.

Hastanemizde kısa bir süre içerisinde Gastroenteroloji Bölümü hizmete girecektir, bu bölümde ise bir Gastroenteroloji doktorumuz hastaneye kazandırılacaktır. Dolayısıyla bu doktorumuzla endoskopide çalışmaküzere bir hemşiremizi ilgili bölümde yetişmesi için o bölüme gönderme kararı aldık. Altını çizerek belirtmek isterim ki Sağlık Bakanı olarak bir hemşirenin tarafımca uygun görülmesi halinde aynı hastane içerisinde farklı bir bölümde görevlendirilmesi de yetkilerim içerisindedir ve bu nakil sayılmamaktadır.

Nakil kurulu dışında gayri yasal bir şekilde hemşireleri görevlendirdiğimi iddia edilmektedir. Açıklama yapan sendikayı hangi hemşireyi huzursuz eden icraatlar yaptığımı ispat etmeye davet ediyorum.

Konu topluma tamamen yanlış şekilde yansıtılmış, kamuoyu yanıltılarak, kamu sağlık sistemi bilinçli olarak engellenmekte ve haksız yere yıpratılmaktadır. Bakanlığageldiğim ilk günden itibaren gerek şahsım gerek bakanlık adına halka yanlış bilgi verilmeye devam edilmektedir.

Bundan bir süre önce Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan idari sıkıntıyı gidermek ve düzeni sağlamaya çalışırken yine aynı şekilde bakanlığa gelerek konuyla ilgili gerekli araştırma yapılmadan siyah çelenk konulmuştur.

Mağusa Hastanesi’nde yaşanan başhekimlik problemi çözümlenmiş, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yeni başhekim görevlendirilmiş ve tüm idari sorunlar çözülmüştür.

Bir diğer konu ise, Sağlık Bakanlığı müsteşarlık görevinden ayrılan Mustafa Akçaba’nın görevinden ayrılma sürecinde yaşananlar çarpıtılmış, yıpratma amaçlı sendika başkanı tarafından asılsız gerekçeler gösterilmekte ve kamuoyu yanıltılmaktadır.

Bundan önceki hükümet döneminde merkezden diğer hastanelere bakanlık tarafından görevlendirilmeler yapılırken tek kelime etmeyen sendikanın bu tavrınınım sorgulanması gerektiği bir durum olduğunu hatırlatmak isterim. Bu tutum ve açıklamalarla sendikacılık değil kendi siyasetine yönelik bir tavır sergilemektedir.

Tüm bu açıklamalar gerek sağlık personeli, gerekse toplum nezdinde kabul görecek nitelikte değildir. Hedefimiz sağlığı bulunduğu yerden daha ileriye götürmektir halka daha iyi bir hizmet sunmaktır. Sağlıkta gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır. Tüm bu yanlış itham ve açıklamalar ile ilgili yasal olarak da takipte bulunacağımı ifade etmek isterim."