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Bakan Pilli: "Halkın sağlığı her şeyden önemli, ilaç sıkıntısı giderilecek"

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pandemi nedeniyle yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli: "Halkın sağlığı her şeyden önemli, ilaç sıkıntısı giderilecek"
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Bakan Pilli, ülkede ilaç sıkıntısının giderilmesi için 5 Milyon TL' nin Maliye Bakanlığı tarafından temin edildiğini, 10-15 gün içerisinde sorunun giderilecegini, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirtti. 

Pilli, ayrıca sağlık fonundan acil ilaçlar için imkanlar çerçevesinde ilaçların temin edileceğini söyledi. 

Göreve geldiği günden itibaren var olan ilaç temini konusunda sıkıntıların aşısılması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Pilli, en başta halkın sağlığının geldiğini, Sağlık Bakanlığı'dan talepte bulunan vatandaşın haklı olduğunu, bu çerçevede tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

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