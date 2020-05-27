Bakan Pilli'den Güney Kıbrıs açıklaması

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sınır kapıları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin devam ettiğine işaret eden Pilli, “ Eğer 8 Haziran’a kadar devam ederse bu kapılar açılmaz. Halkımızın sağlığı ön plandadır. Biz halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kesinlikle şu andaki gibiyse biz kapıların açılmasından yana değiliz. Rum tarafında da vakalar sıfırlanır bizim gibi, 14 gün sıfır vaka sürer o zaman açarız”” dedi

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunda ise ortada net bir şeyin olmadığını belirten Pilli, uçuşlar başlayacağı zaman şartlarını ortaya koyacaklarını kaydetti.