Bakan Pilli'den Güney'e hodri meydan

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, canlı telefon bağlantısıyla katıldığı programda, sınır kapılarının açılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sınır kapılarının açılmasının önündeki engelin Güney Kıbrıs olduğunu savunan Bakan Pilli, Kıbrıslı Rumların sınır kapılarının yeniden açılmaması için ortaya türlü bahaneler koyduğunu ve KKTC’nin covid-19 mücadelesindeki başarısını gölgelemeye çalıştığını vurguladı.

“BİZİM BAŞARIMIZI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Biz turizm ve eğitim adasıyız bu nedenle ülkemize yurtdışından gelişlerin olmasını tabi ki istiyoruz. Bugüne kadar covid-19’la ilgili başarılı işler yaptık. Sağlık altyapımızın yetersiz olmasına rağmen altyapı yarattık ve altyapı seviyemizi yukarılara taşıdık. 47 gündür Kuzey Kıbrıs’ta yeni vaka olmamasına rağmen Güney Kıbrıs halen bu konuda politika yapıyor. Güney Kıbrıs’tan yapılan açıklamalara karşı sessiz kalmayacağım çünkü bizim başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar. Biz burada başarılıyız ve başarı olmaya da devam edeceğiz” diyen Sağlık Bakanı Pilli, “Kıbrıslı Rumlar kapıları açmamak için; yaptığımız testlerin yetersiz olduğunu, asemptomatik vakalara bakmadığımızı, vakaları gizlediğimizi iddia etti. Bunların hepsi mazerettir. Biz 32 bin test yaptık ve bunların yarısından çoğu da PCR testidir” dedi.

“RAPOR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

“Bizim ulaştığımız başarıya Güney Kıbrıs ulaşamadı” diyen Ali Pilli, “İmkanlarımız çerçevesinde raporumuzu hazırlıyoruz. Rapor büyük ölçüde tamamlandı. Bu rapor tamamlandığı zaman Başbakan Ersin Tatar’a sunacağız. Başbakan’da Cumhurbaşkanı’na raporu iletecek” diyerek, birkaç gün içerisinde en geniş şekliyle raporun tamamlanacağını ifade etti.

“KONUYU SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVRETSİNLER”

Kıbrıslı Rumların istediği bilgilerin hali hazırda Sağlık Komitesi tarafından iletildiğini kaydeden Pilli, “Rum Sağlık Bakanlığı bizi hiçe sayıp bizimle görüşmese de biz burada varız. KKTC’nin kurum ve kuruluşları en iyi şekilde çalışıyor. Kapıların açılması yönünde iki toplumlu komite karar verirse biz bunu uygulamaya hazırız. Rum Sağlık Bakanlığı’na buradan mesaj göndermek istiyorum; komitelerini göndersinler, ara bölgede bizim komitemizle görüşsünler. Raporlarımızı ortaya koyalım, kapıların ne zaman ve ne şekilde açılacağına dair tarih ve kurallara karar verelim. İki Cumhurbaşkanı arasında görüşme olabilir ama konuyu Sağlık Bakanlığı’na devretsinler” şeklinde konuştu.

“OYALAMA TAKTİĞİ”

“Güney Kıbrıs komitede, açık ve net şekilde ortaya somut bir şey koymadı. Sadece politika yapıyorlar. Güney Kıbrıs’ın sağlık komitesi hiçbir karar vermedi” diyen Pilli, “‘Henüz daha karar almadık’ diyerek kapıları açmamak için oyalama taktiği yapıyorlar. Bizde 47 gündür yeni vaka yok ama Güney’de her gün 6-7 vaka daha çıkmaya devam ediyor” dedi.

“HODRİ MEYDAN”

“Eğer Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in 8 Haziran’da işçilerin Güney Kıbrıs’a geçiş yapabilmesiyle ilgili aldıkları bir karar varsa gelsinler oturup bu geçişlerin nasıl yapılacağına dair kuralları belirleyelim” diyen Pilli, ‘Hodri Meydan’ diyerek, “Biz geçişlerin açılması için elimizden geleni yapmaya hazırız. İki toplumlu Sağlık Komitesi var. Gelsinler karşılıklı oturup şartları belirleyelim. Ben geçişlerin 8 Haziran’da açılmasına karşı değilim. Yeter ki oturup geçiş için şartları belirleyelim. Biz de üzerimize düşen görevi yapacağız, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’da üzerine düşeni yapsın” diyerek, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin işlerini dönmesini kendisinin de istediğinin altını çizdi.

Haberci