Bakan Pilli: Bugün 220 testte pozitif vaka yok

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli az önce BRT’de açıklamalarda bulundu ve günün gelişmelerini aktardı.

Bakan Pilli’nin verilerine göre son durum şöyle:

Bugün ada genelinde 220 test yapıldı ve saptanan pozitif vaka yok!

Yapılan toplam test sayısı 2547.

Toplam pozitif vaka sayısı. 88

Tedavisi devam eden hasta sayısı 57

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Yatmakta olan 2 hastamıza bugün yapılan test sonucu negatif çıkıp yarın taburcu edilebilecekler.

Hasta sayısının bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa 11

Gönyeli 3,

Mağusa 3

Beyarmudu 3

Girne 2

Lapta 9

Alsancak 4

Karpaz 22

Toplam 57 hasta bulunmaktadır.

Ayrıca dün sosyal medyada bazı doktaroların testleri pozitif olduğu söylendi. Öyle bir vakaya rastlanmadığı ve çalışanlarımızın rik grubunda oldukları nedeni ile testlerin yapılmakta olduğuna vurgu yaptı.