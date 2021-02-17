Bakan Pilli: "18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590 olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
17 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3590
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 18
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 485.708
Toplam Vaka Sayısı: 3132
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2536
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 574
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 151
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 414
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9