Bakan Pilli: 10 poziitif vakadan 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.