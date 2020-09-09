Bakan Özersay'dan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ‘Günaydın Hakikat’ adlı programa konuk oldu.

Ercan Havalimanı'nda, gelen yolcuların yaşadığı mağduriyete değinen Özersay, yolcuların otellere yerleştirilmesinde bazı sıkıntılar yaşandığını ve sistemin hala rayına oturmadığını aktardı.

Özersay, gelen yolculardan özür dileyerek, Girne’de yer alan karantina oteline doğru yola çıkıldığını belirtti.

Karantina otellerinin ve yurtlarının gelen yolcu fazlalığı olması sebebi ile karmaşa yaşanacağını aktaran Özersay, gelen yolcu sayısının kısıtlanacağını, durumun bu halde devam etmesi halinde ise uçuş sayıları 6’dan 1’e veya 2’ye düşürüleceğini vurguladı.

Kıbrıs Postası