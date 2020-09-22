Bakan Dursun Oğuz: “Tamiratta 3 gün gecikme olabilir”

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki sorunla ilgili tamirat süresinin, açıklandığı gibi 25 Eylül’de bitmeyip, 3 gün süreyle aksayabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili BRT ekranlarından açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki tamirat sürecinin kötü hava şartları nedeniyle 3 gün gecikebileceğini söyledi.

Gecikme olasılığının kötü hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayan Oğuz, “tarih yarın netleşecek, beklememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası