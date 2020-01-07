Bakan devreye girdi, kardiyolog sorunu çözüldü

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi, 26 Aralık tarihinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Hüdaverdi yaptığı paylaşımda Bakanla olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşme çerçevesinde Kardiolog Levent Soyer’in göreve başladığını bildirdi.

Hüdaverdi’nin paylaşımı şu şekilde:

2008 ocak ayından itibaren Girne Dr Akçiçek Hastanesinde görev yapmaktayım.

Yapmış olduğum paylaşım sonrası sosyal medyada , arayan ,yolda çeviren , paylaşımlarda bulunan , mesajlar atan yüzlerce kişiye çok ama çok teşekkürüm.

Benim siyasetle ilgili olmadığımı veya blöf yaptığımı düşünen kişilere gelsin paylaşımım..!!!!!!

İçimizdeki sevgi pınarının tek yürek olduğunu ve birleştiğini biliyoruz..

Sizi okadar çok ama çok seviyorum ki, hiç bir canlının gözünden tek yaş gelmesine kıyamam…

Bugün sayın Bakanımız aradı ve oldukça verimli görüşme olduğunu paylaşmak istedim…

1- Tam gün kardiyolog meslektaşımız Levent Soyer bugün göreve başladı

2- Tam gün olarak dahiliye uzmanı başlaycak önümüzdeki ay.

3-En önemli madde bu bence…..

KKTC tarihinde , sağlık dalında reform olacak adımın atılacağını ve beni tanıyan herkes bu görevin takipçisi olacağımı ve birlikte başaracağımızı biliyorum…

( şu an için bu konunun içeriğini paylaşamıyorum)

Birlikte çıktığımız yolda bana destek verenlere canı gönülden teşekkür ederim.