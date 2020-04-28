Bakan Baybars'tan Flaş Cezaevi Açıklaması

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevi ve Şartlı Tahliye Kurulu konusunda yapılan eleştiriler ve ortaya atılan iddialara yönelik yanıtlar verdi.

Merkezi Cezaevi'nde, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde açık ve kapalı görüşlerle ilgili kısıtlamalar getirildiğini anımsatan Baybars, kıyafet değişimi konusunda da Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları istişareler sonucu bir miktar bekletme yaptıklarını belirtti.

Mahkum ve tutukluların telefon haklarını çoğalttıklarını belirten Baybars, görüntülü konuşma konusunda bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cezaevindeki mahkum ve tutukluların yazlık kıyafete geçtiklerini, bu nedenle ailelerinden kıyafet alımına başlanacağını ifade etti.

Cezaevinin kapasitesinin hep yanlış ifade edildiğini söyleyen Baybars, cezaevinin inşa edildiği 1982'de, kapasitesinin 170 olduğunu, aradan geçen sürede bu kapasitenin 480'e ulaştığını ve şu anda cezaevinde 500 mahkumun bulunduğunu, yeni yapılan sinema salonunun da koğuşa dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cezaevinde sıcak su olmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Baybars, geçtiğimiz günlerde ısıtıcıda 1 günlük bir sorun yaşandığını, bunun da kısa sürede tamir edildğini ifade etti.