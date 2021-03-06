Bakan Akar Mavi Vatan'dan seslendi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'ten Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti. Faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikatta görev alan gemilere video konferans yöntemi ile bağlanarak personele hitap eden Akar, sözlerine Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan personele başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli bir meselesi olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim Türkiye olarak 1974'teki bakışımız neyse şu anda da hepimiz aynı noktada, anlayış içindeyiz. Bunu da herkesin bilmesi lazım" dedi. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olduğunu belirten Akar, "Garantörlük anlaşması çerçevesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının varlığını yanlış yerlere çekmenin kabul edilemez olduğunu, bu mevcudiyetin de uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini tüm muhataplarımıza hatırlatmak istiyorum. Yapılan çarpıtmaların, gerçeği yansıtmayan açıklama ve girişimlerin Rum tarafına ve Yunanlara fayda sağlamadığını da bilmeleri gerek. Rumların bu uzlaşmaz tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri ve oradaki Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Onların egemen ve eşit unsurlar olduklarını bilmeleri lazım. Bu konuda AB'nin de stratejik körlüğünün sona ermesini temenni ediyoruz. Oradaki gelişmeler maalesef tek gözlükle, Rum gözlüğüyle görülmektedir. Bu da kesinlikle uluslararası hukuka ve gerçeklere uygun değil" ifadelerine yer verdi. "Ada'da artık tek çıkış yolunun iki devletli çözüm olduğunu herkesin görmesi lazım" diyen Akar, bir an önce bunun gerçekleşmesinin önemine değindi. Üçüncü tarafların da bu konuda objektif olmasının önemini vurgulayan Akar, "Dost ve müttefiklerimizin buradaki gelişmeleri, sorunları akıl-mantık çerçevesinde değerlendirmeleri, konulara duygusallıktan, tarafgirlikten uzak, objektif bakmaları lazım. AB'nin bu konuda bir taraf olmaktan çıkıp bir arabulucu rolünde sorunun çözülmesine katkı sağlamasını da bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin 500 yıllık tarihi kardeşlik bağları bulunan Libya halkının haklı davalarında desteğe ve iş birliğine devam edeceğini belirterek, "Tek millet, iki devlet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizle de tek yürek olmaya ve tüm imkanlarımızla yanlarında bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Barbaros'un torunları"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Mavi Vatan'da ve onun semalarında faaliyetlerinin yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamındaki görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, akıl ve bilim ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peygamber ocağı ordumuz asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, görevini 'ölürsem şehit kalırsam gazı' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye devam edecektir." Akar sözlerini, "Barbaros'un torunları denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz, bahtınız açık olsun " ifadesiyle tamamladı. - ANKARA

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 20:11