Bağımsızlık Yolu'ndan Dışişleri'ne Ali Bizden ile Ahmet An sorusu ve verilen yanıt...

Dışişleri Bakanlığı, Bağımsızlık Yolu’nun, Ali Bizden ve Ahmet An’a Türkiye’ye giriş yasağı konulmasıyla ilgili bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtta, devletlerin bu tür karar alma hakkını saklı tuttukları, konuya ilişkin bilginin doğrudan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından istenebileceği ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu’, Türkiye’ye giriş yasağı konulan Ali Bizden ve Ahmet An, varsa diğer kişilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı “bilgi edinme başvurusunun” cevabını kamuoyuyla paylaştı.

Bağımsızlık Yolu’na Dışişleri Bakanlığı’nın cevabı şöyle:

“4 Temmuz 2021 tarihli Bilgi Edinme Başvurunuz, Bakanlığımız tarafından incelenmiştir.

Mezkur başvurunuzda isimleri belirtilen kişiler hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin, (INAD inadmissible) ülkeye girişlerine yasak konulmasına ilişkin bir karar aldığı anlaşılmaktadır. Malumları olduğu üzere, devletler, ilgili makamları aracılığıyla bu tür karar alma hakkını saklı tutmaktadırlar. Bu bağlamda; konuya ilişkin bilginin doğrudan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından istenebileceği akla gelmektedir.

Ancak, hal böyle olmakla birlikte, vatandaşımız Ali Bizden’in 6 Temmuz 2021 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmasına müsaade edilmemesi hususunda bilgi alır almaz, Bakanlığımızın talimatları uyarında İstanbul Başkonsolosluğumuz, İstanbul Valiliği ile temasa geçmiştir. Bu çerçevede, Ali Bizden’in adının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın “ülkeye girişine yasaklılar listesinde” yer aldığı, bu nedenle de ülkeye girişine müsaade edilmediği, INAD (inadmissible) yolcu bölümünde bir sonraki ilk uçuşa kadar (sabah 08.20) bekletilmekte olduğu, bilgisi edinilmiştir. Benzer kararların olup olmadığı şu an itibarıyla Bakanlığımızın bilgisine gelmemiştir.”