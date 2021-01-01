Baba Ayhan Sözer'den "ilişki" açıklaması

Kemal Ayyıldız adlı erkek tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer ilk kez konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Sözer, ''Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe'de daha önceki soyadı Delbe olan Kemal Ayyıldız isimli katil zanlısı erkek, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i önce bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evi ateşe verdi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

KATİLİN EVE GİRİŞ ANINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, ''Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.

KİTAPLARIN KONACAĞI "DOLAP" PAZARLIĞI!

Habertürk'ün haberine göre kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, "Evladım evindeki kitapları için bir süredir dolap yaptırmak istiyordu ve öğrendiğimiz kadarıyla bu adamla konuşup fiyat almış. Yapacağı dolap için de 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.

AYLİN HOCA'NIN BABASI AYHAN SÖZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Dün tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.

KATİL KONUŞTUKÇA TÜRKİYE ŞAŞTI KALDI! Aylin Sözer öğretmenin acımasızca öldürüldüğü gün gözaltına alınan ve adli işlemleri sırasıyla gerçekleşerek tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesi tam anlamıyla kan dondurdu. Akli dengesinin o an yerinde olmadığı tezine sığınan Ayyıldız, yaşananları bakın nasıl anlattı;

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE KENDİMİ KAYBETTİM"

"Öldürdüğüm olay gününde Aylin Sözer beni evinde karşıladı. Kendisine ben "Manisa'ya eşim ve çocukların yanına gideceğim" dedim. Bunu duyunca adeta çıldırdı ve bana bağırmaya başladı. Ben de ona bağırmaya başladım. Sonra ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başlamıştım. Sonra mutfaktan bir ses geldi. Aylin'in çekmeceyi açtığını gördüm.

"BIÇAĞI ALDI GELDİ!"

"Aylin Mutfak'tan bıçak aldı geldi. Ben o sırada kapının üst kilidini açtım. O sırada bana yaklaştı ve bıçak salladı. Ben de Aylin Sözer'in kolunu tutup onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. O sırada kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Ben de Panikledim.

"2 DEFA DAHA SALLADIM"

Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede bir yapıda olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum.

"TAM O SIRADA AYLİN SÖZER'İN KIZ KARDEŞİ BASKIN YAPTI"

Ben cinayetten sonra bu şekilde dışarı çıkamadım. Kapıya da Aylin'in kız kardeşi geldi. Polisler geldiği zaman intihar etmeyi de düşündüm. Kapının arkasına komodini çevirdim ve Polislere karşı direndim. Polisler bana "ateş edeceğiz" deyince ben de "vurun beni" dedim. Şimdiki aklım olsa ben neden bir insanı öldüreyim ki?

"SONRA ELİME ALDIĞIM PENSEYLE..."

Polisle mücadele ederken elime bir pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Bulduğum pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üç boru birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yapmıştım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. O sırada akli dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir."