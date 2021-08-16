Aziz Nesin'lik olay!

Evine gitmek için acele eden Posta Dairesi çalışanı, istemeden vatandaşları ve memurları içeride kilitli bıraktı.

Gülümseten olay, Surlariçi'ndeki Posta Dairesi'nde meydana geldi...

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, şaşkınlık yarattı.

Mustafa Karadayı'nın "Şaka veya mizah içermez" başlığı ile yayınladığı paylaşımda olaya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Posta Dairesi'nin kapılarını acele kapatıp evine gitmeye çalışan kapıcı, yanlışlıkla müşterileri ve memurları içerde bıraktı. Not: Şaka veya mizah içermez..."